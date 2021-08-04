الفنانة الهندية كارينا كابور مع صديقتها بفيديو لطيف

الوكيل الإخباري - نشرت النجمة الهندية كارينا كابور فيديو جديد في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيه برفقة صديقتها المقربة.

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وفي تفاصيل الفيديو أظهرت كارينا كيف تقضي أوقاتها في المنزل مع صديقته والأكل الذي يحضرانه خلال النهار.



وأثارت كارينا بالفيديو ضجة واسعة بين متابعيها الذين فرحوا بالطرافة والعفوية التي أظهرتها مع صديقتها.



وكانت كارينا قد نشرت في وقت سابق من هذا الشهر، صورة طبق باستا مع الكثير من الخضار الصحي، بما في ذلك الفلفل الحلو والفاصولياء والطماطم الكرزية، لافتةً إلى أن "تيم يحب أن تكون وجبته خضراء".



وخلال ظهورها في برنامج الطهي "Star Vs Food"، قالت كارينا إن زوجها سيف علي خان وإبنهما تيمور يحبان عرض مهاراتهما في الطهي، وفي العام الماضي، استمتع الجميع بمخبوزات من صنعهما في المنزل، وأضافت: "تيمور وسيف يحبان ذلك، ويعشقان الوجود في المطبخ، وفي هذه الحالة أتولى أنا مسؤولية الموسيقى إنهما يحبان الاستماع إلى موسيقى الجاز.

المصدر - الفن





