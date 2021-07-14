الفنانة انتصار الشراح تغادر إلى بريطانيا للعلاج

الوكيل الإخباري - سافرت الممثلة الكويتية إنتصار الشراح إلى العاصمة البرطانية لندن مع ولديها سالم ودلال؛ لتبدأ رحلة العلاج بعد تدهور حالتها الصحية مؤخراً.

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ومن المرجح أن تستمر فترة العلاج لمدة لا تقل عن 6 أشهر؛ نظراً الى وضعها الصحي واحتياجها إلى العديد من الفحوصات وإعادة التأهيل وغسيل الكلى.



وكانت انتصار قد نقلت إلى العناية المركزة في المستشفى الأميري بعد تعرضها الى مضاعفات صحية على خلفية خضوعها لعملية جراحية أجرتها لاستئصال تقرحات في المعدة مما استدعى دخولها إحدى المستشفيات الخاصة وحصلت على العلاج الأولي الا انه يبدو ان جسمها لم يتقبل العلاج فاضطرت الى الخضوع لعملية جراحية.

المصدر - الفن



