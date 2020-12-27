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الأحد، 27-12-2020 01:34 م

الفنانة جومانا مراد تعلن إصابتها بفيروس كورونا

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الوكيل الاخباري - كشفت الفنانة السورية، جومانا مراد، عن إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد، موجهة تحذيرا إلى كل من تعامل معها خلال الفترة الأخيرة.

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وقالت جومانا مراد إن نتيجة تحاليلها والأشعة المقطعية التي أجرتها على الصدر جاءت نتيجتها "إيجابية"، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

 

وطالبت الفنانة جومانا مراد كل من تعامل معها خلال الأيام القليلة الماضية بأن يتخذوا حذرهم ويخضعوا للتحليلات والفحوصات اللازمة إن أمكن.

ويأتي إعلان جومانا مراد بعد إصابة العديد من الفنانين مؤخرا بفيروس كورونا المستجد، وهم يسرا والمخرجة إيناس الدغيدي والمنتج جمال العدل والفنان أمير كرارة.


وكان آخر الأعمال الفنية لجومانا مراد مسلسل "خيانة عهد"، في شهر رمضان 2020، وهو من بطولة يسرا وإنتاج شركة "العدل جروب"، إلى جانب مسلسل "مدرسة الحب".


سبوتنيك

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