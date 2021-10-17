الفنانة دوللي شاهين تكشف حقيقة تعرضها للضرب

الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين حقيقة إصابتها بكدمات قوية في الوجه بعد تعرضها للضرب، ونشرت مقطع فيديو برفقة خبير تجميل من كواليس مسلسلها الجديد "المماليك"، وأكدت دوللي أن الصور المنشورة عبر حسابها بموقع الفيس بوك، من كواليس التصوير، وليست حادثة حقيقية كما روج مدير أعمالها.

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وألمحت دوللي لوجود سوء فهم، حيث تم إرسال الصور لمستشارها الإعلامي للترويج للعمل الجديد، ولكنه تخيل أن القصة حقيقية بعدما فشل في التواصل معها، و نشرت على حسابها بتطبيق التيك توك كواليس المكياج الذى وضعه لها الماكيير أحمد العمروسي ووجهت له اللوم مازحة: "كدة تضربنى بقوة"، ويرد عليها بأنه ينفذ تعليمات المخرج.



وسبق أن نشرت دوللي شاهين صورة مقربة لوجهها تظهر تعرضها اعتداء عنيف تسبب في كدمات بأنحاء متفرقة من الوجه، وأكد مدير أعمالها أن حالة دوللي مستقرة وغادرت المستشفى بالفعل ولكنها ترفض الحديث عن الأشخاص الذين تعدوا عليها بالضرب، بينما أكد عدد كبير من متابعيها أن القصة كلها مجرد دعاية لدورها في مسلسل "المماليك" الذي يتم تصويره حاليا.

دوللي نشرت الصور التي تظهر تعرضها للاعتداء عبر كل منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان تعليقها سبب التشكيك في صحة الواقعة، حيث كتبت تعليقا على الصورة الأولى: اي اي اي.... يا حرام يا دودو، ما دفع عدد كبير من متابعيها لتخمين أن الصورة مفبركة ومجرد دعاية لدورها في عمل فني جديد.





المصدر - سيدتي