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الثلاثاء، 30-03-2021 01:46 م

الفنانة دينا الشربيني تقدم 'مفاجأة' في رمضان

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الوكيل الاخباري - كشف مؤلف مسلسل، "قصر النيل"، محمد سليمان عبد المالك، تفاصيل العمل، ودور البطلة دينا الشربيني، الذي وصفه بـ "المفاجأة" والمختلف كليا عن ما قدمته في أعمالها السابقة.

ولفت عبد المالك، في تصريحات خاصة مع موقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن "العمل يدور في إطار تشويقي اجتماعي وإثارة، في فترة الستينات، ويلقي الضوء على التغيرات التي طرأت في هذه الفترة، سواء كانت اجتماعية واقتصادية وسياسية".

وحول الصراع الذي يدور في المسلسل ويكشفه البرومو بعد طرحه، قال عبد المالك إن "البرمو أحياناً يكون ظالماً لما يحدث في المسلسل وقت عرضه أثناء المشاهدة، ويولد انطباعات عنه لم تكن كاملة"، مشدداً على أن "المسلسل مختلف عن الأعمال التي ستعرض في رمضان 2021".

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وأردف: "دينا الشربيني لم تعترض على أي مشهد من قصر النيل، فهذ هي المرة الثانية التي نتعاون فيها سويا، وهناك كيمياء بيننا وحالة تناغم طوال الوقت، ولا توجد صراعات مع فريق العمل بل الجو العام طيلة التصوير يسوده التعاون والمحبة".


ونشرت الفنانة المصرية، دينا الشربيني، برومو مسلسلها الجديد "قصر النيل"، الذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل، والتي ظهرت فيه بـ "لوك الستينيات"، حيث تدور الأحداث في حقبة الستينيات وكذلك باقي أبطال العمل ريهام عبدالغفور وصبري فواز.

 

سبوتنيك

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