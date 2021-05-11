الفنانة رحاب الجمل تنتقم من رامز جلال في برنامج المقالب.. فيديو

الوكيل الاخباري - وقعت الفنانة رحاب الجمل ضحية لحلقة أمس (الاثنين) من برنامج “رامز عقله طار”، الذي يقدمه الفنان رامز جلال.

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وبعد انتهاء المقلب، انهالت الفنانة رحاب الجمل، بالصراخ على الفنان رامز جلال، بعدما رأته أمامها، كما أنها وقعت من “الكبسولة” التي كانت في نهاية المقلب بطريقة مؤلمة.



وتشاجرت رحاب الجمل مع رامز جلال بعد انتهاء المقلب، وضربته بـ"الرأس"، ممازحةً إياه.

ويقدم هذا العام برنامج "رامز عقله طار"، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ويبدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻيله إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في مدينة الرياض ويتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن هنا ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ما يزيد من فزعه وخوفه.





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