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الإثنين، 26-04-2021 12:21 م

الفنانة ريم مصطفى تنهار في برنامج المقالب مع رامز جلال.. شاهد

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الوكيل الاخباري - وقعت الفنانة المصرية ريم مصطفى، في فخ رامز جلال في الحلقة الـ13 من برنامجه الشهير "رامز عقله طار".

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ودخلت ريم مصطفى في موجه من الرعب والصراخ والبكاء، في لعبة كبسولة "الهوب دروب"، بعدما دفعها رامز من الكبسولة الى حمّام السباحة.

وريم مصطفى هي الرقم 13 بين ضحايا رامز جلال في البرنامج، حيث كان أول ضحاياه المطرب أحمد سعد، والثاني لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر رمضان صبحي، والثالث مطرب المهرجانات حمو بيكا و لورديانا، والرابعة كانت الفنانة ويزو، أما الخامس فكان نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر محمد مجدي أفشة، وكانت دينا الشربيني سادس الضحايا، ومهاجم اتحاد جدة ونجم المنتخب السعودي فهد المولد السابع، بينما كان نجم مسرح مصر محمد عبدالرحمن الشهير بـ"توتا" ثامن الضحايا.

 


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