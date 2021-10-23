الفنانة زهرة عرفات تكشف سبب اخفاء ابنائها عن مواقع التواصل - فيديو

الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة البحرينية، زهرة عرفات، خلال اللقاء الذي أجرته مع برنامج "ع السيف" مع الإعلامي سعود بو شهري على قناة "الكويتية"، عن السبب الذي جعلها تخفي أبناءها عن مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأوضحت عرفات أن أبناءها الخمسة شاركوها التمثيل في خمس مسلسلات عندما كانوا صغارًا، كما أن لهم مطلق الحرية في الظهور على السوشيال ميديا في حال رغبوا بذلك وبقرار منهم .

وتابعت الفنانة البحرينية أنها شخصية حساسة، وفي حال تأثرها بشيء فإنها تقطع الطريق على من يؤثر بها بشكل فوري، وأكملت أنه سبق لها واحتفلت بعيد ميلاد أكبر أبنائها ونشرت صورة له على حسابها الشخصي على موقع "إنستغرام"، لتجد أحد المتابعات تدون تعليقًا تقول فيه:

"إن شاء الله تدفينينه بقبره"، مما جعلها تتخذ قرارًا بعدم ظهورهم مجددًا، وأردفت أن التعليقات التي يدونها البعض لا داعي لها، حيث اكتشفت أن هؤلاء ليسوا من متابعيها.



المصدر - لبنان 24