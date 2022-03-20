الأحد 20-03-2022
الوكيل الاخباري

الإفتاء توضح: لقاح وفحص كورونا لا يبطلان الصيام

مصدر يرجح تحديد دوام الموظفين في رمضان خلال أيام

السماح لفئات جديدة بالتسجيل على منصة دعم الكهرباء

توجيه هام من النيابات العامة بحق مطلقي العيارات النارية

التنمية للمواطنين: تبرعوا للجهات المرخصة

وظائف بقطاع السياحة في البلقاء

الملك يطلع على سير التحضير للإنتخابات

مطالبات باعتماد يوم الانتخابات عطلة لعمال القطاع الخاص لتعزيز المشاركة فيها

وكلاء السياحة: الاقبال على العمرة لا زال ضعيفاً ونواجه تحدي العثور على غرف فندقية

الحاج توفيق يتوقع ارتفاع الأسعار خلال الأشهر المقبلة

الأحد، 20-03-2022 11:10 ص

الفنانة زينة مكي بطلة فيلم الهيبة

al.Watar-130320-3


الوكيل الإخباري - كشف المنتج اللبناني صادق الصباح مجموعة من المفاجآت حول فيلم "الهيبة" الذي يتم تصويره بالوقت الحالي كختام لأجزاء مسلسل الهيبة الخمس.

اضافة اعلان

 

وبالنسبة للبطولة النسائية في الفيلم، فأكد صادق الصباح في مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام، أنها ستكون من نصيب الممثلة اللبنانية زينة مكي والتي ستجسد الدور إلى جانب الممثل السوري تيم حسن، وقال: "المفاجأة حيكون مع الإستاذ تيم، حبيبتنا زينة مكي، وعدد كبير من النجوم، بس زينة حتقوم بالدور النسائي بالفيلم".

 

كما اكد أن الفيلم سيكون بوليسي، من بيئة الهيبة ولكن ببقعة جغرافية مختلفة، كما انه من المقرر أن يصدر مباشرة بعد عيد الأضحى.

 

الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2c4a1727fc

نقيب الفنانين السورين يضع شرطا على اصالة لعودتها الى سوريا

7c5b90bd-7887-4007-8b41-e9bd26d83c7b

شاهد.. رامي عياش وزوجته داليدا يحتفلان بعيد ميلاد ابنهما

نادين

شاهد..نادين نسيب نجيم تفاجئ إبنتها بمناسبة عيد ميلادها

1-44

محمد الشرنوبي يحذر من انتحال شخصيته

images-1-15

درايك يشتري قصر روبي ويليامز في بيفرلي هيلز - صورة

12-12-21-462600539

فيديو نادر لعمرو دياب وهو يغني لأم كلثوم