الفنانة سيمون توضح سر ابتعادها عن الغناء مؤخرا

الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة سيمون سبب ابتعادها عن الغناء لسنوات طويلة، رغم أنه كان بداية دخولها للمجال الفني وسبب شهرتها كفنانة في البداية، موضحة أن الغناء بمثابة "الحياة" بالنسبة لها، ولم تبتعد عنه أبدا بحسب بيان رسمي.





اضافة اعلان

أضافت سيمون خلال حوارها مع الإعلامية دينا حويدق ببرنامج Its show time على قناة CBC، أنها كانت بعيدة عن الغناء تجاريا فقط، بسبب اختلاف طرق الإنتاج عما كان في السابق، قائلة: "أنا عمري ما بعدت عن الغناء خالص حتى بيني وبين نفسي، يمكن بعيدة بشكل تجاري وحفلات وشغل وكده لكن بحاول قدر الإمكان حتى لو في عمل درامي مثلا إني أقدم ولو أغنية فيه".



تابعت: "فكرة الغناء بالنسبة لي حياة.. الفترة اللي بعدت فيها كان مفيهاش إنتاج بالمعنى السابق، يعني لما بدأنا حياتنا الفنية كان في منتجين وطريقة معينة للسوق لكن بعد فترة طريقة إنتاج الأغاني اختلفت".

هي