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الإثنين، 16-11-2020 01:26 م

الفنانة عبلة كامل تنفي اعتزالها التمثيل

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الوكيل الاخباري - كشفت الفنانة المصرية عبلة كامل حقيقة ما تردد حول اعتزالها التمثيل، عقب شائعات عن إصابتها بمرض السرطان.

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جاء ذلك وفق ما نقلته الإعلامية المصرية لميس الحديدي، عن الفنانة عبلة كامل، بعد مكالمة هاتفية معها استمرت 45 دقيقة، وقالت الحديدي إنها تلقت اتصالا وصفته بأنه أجمل الاتصالات التي تلقتها مؤخرا، من الفنانة القديرة عبلة كامل.


وأضافت "عبلة كامل قالتلي حاجات هاقدر أحكيها وحاجات مش هقدر أحكيها بناء عن طلبها، لكن اللي أقدر أقوله من مكالمة تقريبا مدتها 45 دقيقة إنها قالتلي بالنص: أنا سليمة وصحتي كويسة ومش تعبانة خالص وأنا فرحانة جدا بحب الناس وعمري ما كنت أتصور إني محبوبة كده من الجمهور".


وعندما طلبت الحديدي من عبلة كامل الخروج للجمهور وطمأنتهم بنفسها، أجابت الأخيرة: "أنا بحب أمثل بس، أنا مبعرفش أعمل عبلة، بعرف أمثل بس".


وفيما يتعلق بما تردد حول نيتها اعتزال الفن قالت عبلة كامل: "لا طبعًا، أنا بحب التمثيل جدا، ولو جالي دور حلو أكيد هشتغله، وأنا شوفت مسلسلات رمضان اللي فات ولقيت فيها حاجات كتير جميلة جدا ومتنوعة، لكن مفيهاش دور يناسبني أو يستفز رغبتي في التمثيل، وأنا مستنية دور حلو أقدّمه للجمهور، وأنا متشكرة لكل واحد نفسه يشوفني على الشاشة".

 

يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة عبلة كامل كان مسلسل"سلسال الدم" منذ 3 سنوات، وشاركها البطولة النجم رياض الخولي.


وقبل أيام كشف الكاتب بلال فضل، حقيقة إصابة الفنانة عبلة كامل بمرض السرطان، بعد انتشار شائعات حول مرضها، موضحا أنه تلقى رسالة واضحة من الفنانة تنفي تدهور حالتها الصحية أو مرضها.


وحسب الرسالة التي نشرها بلال فضل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، طمأنت الفنانة المصرية جمهورها على صحتها، مؤكدة أنها لا تملك أو ابنتيها زينب وفاطمة أي حسابات شخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، باعثة رسالة إلى مروجي الشائعة "عيب والله".


سبوتنيك

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