الفنانة علا غانم تتعرض لنزيف بالمخ .. وهذه حالتها الصحية !

الوكيل الإخباري- شهدت الأيام الماضية، تعرض الفنانة علا غانم لوعكة صحية ، وتم نقلها لأحد المستشفيات، وذلك بعد تعرضها لإصابات شديدة نتيجة وقوع خلافات بينها وبين زوجها .

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بعد انتشار أخبار نقل علا غانم للمستشفى، تبين أن مرض علا غانم عبارة عن ارتجاج بالمخ ، وكسر في عظام يديها، وشرخ في القفص الصدري، بالإضافة إلى نزيف داخلي.



ووفقاً لابنة الفنانة علا غانم في تصريح لـ "القاهرة24"، أوضحت أن مرض والدتها، جاء بسبب اعتداء زوج علا غانم عليها، وأنه بعد تهجمه عليها شعرت بأعراض لكنها لم تكن تعلم أن الواقعة هي السبب.



وأوضحت كاميليا ابنة الفنانة علا غانم، أنها كانت تعتقد في البداية أن والدتها علا غانم تعاني من وعكة صحية عادية بسبب حزنها لا أكثر، لكنها نامت أكثر من 20 ساعة، ثم شعرت بأعراض غثيان حتى تم نقلها إلى المستشفى.



وطالبت ابنة علا غانم، من جميع متابعي ومحبي والدتها أن يدعو لها ويتمنوا لها الشفاء العاجل قائلة: "حالتها صعبة أوي عندها نزيف وارتجاج في المخ الرجاء ادعوا لها" .



وخضعت علا غانم بالأمس لعملية جراحية عاجلة، وأجرت خلالها تركيب مسمار في إصبع اليد اليسرى، حيث كشفت الفحوصات أنها تعاني من شرخ في الضلع السادس بالقفص الصدري.