الأحد 12-02-2023
الوكيل الاخباري

الامانة توضح حول مواعيد رحلات الباص سريع التردد

وفاة 4 أطباء أردنيين - صورة

إلغاء وحدات الإعلام في رئاسة الوزراء بعد نقل مهامها لـ”الاتصال الحكومي”

سوريا تمنع نوعا من العجلات القادمة من العراق بعبور حدودها

الحكومة تقر صندوق التكامل الاجتماعي والادخار لموظفي البلديات

طوقان يكشف: 3 محاور يتكون منها البرنامج النووي الأردني

الخصاونة يُطلع اليابان على جهود الأردن لإحلال السلام في المنطقة

توضيح من جامعة اليرموك بشأن رفع رسوم ساعات 4 تخصصات

تربية الطيبة والوسطية تنظم ورشة حول المسار الوظيفي

القبض على أخطر موزّع مخدرات في عمان - صور

الأحد، 12-02-2023 03:30 م

الفنانة علا غانم تتعرض لنزيف بالمخ .. وهذه حالتها الصحية !

385


الوكيل الإخباري- شهدت الأيام الماضية، تعرض الفنانة علا غانم لوعكة صحية ، وتم نقلها لأحد المستشفيات، وذلك بعد تعرضها لإصابات شديدة نتيجة وقوع خلافات بينها وبين زوجها .

اضافة اعلان


بعد انتشار أخبار نقل علا غانم للمستشفى، تبين أن مرض علا غانم عبارة عن ارتجاج بالمخ ، وكسر في عظام يديها، وشرخ في القفص الصدري، بالإضافة إلى نزيف داخلي.

ووفقاً لابنة الفنانة علا غانم في تصريح لـ "القاهرة24"، أوضحت أن مرض والدتها، جاء بسبب اعتداء زوج علا غانم عليها، وأنه بعد تهجمه عليها شعرت بأعراض لكنها لم تكن تعلم أن الواقعة هي السبب.

وأوضحت كاميليا ابنة الفنانة علا غانم، أنها كانت تعتقد في البداية أن والدتها علا غانم تعاني من وعكة صحية عادية بسبب حزنها لا أكثر، لكنها نامت أكثر من 20 ساعة، ثم شعرت بأعراض غثيان حتى تم نقلها إلى المستشفى.

وطالبت ابنة علا غانم، من جميع متابعي ومحبي والدتها أن يدعو لها ويتمنوا لها الشفاء العاجل قائلة: "حالتها صعبة أوي عندها نزيف وارتجاج في المخ الرجاء ادعوا لها" .


وخضعت علا غانم بالأمس لعملية جراحية عاجلة، وأجرت خلالها تركيب مسمار في إصبع اليد اليسرى، حيث كشفت الفحوصات أنها تعاني من شرخ في الضلع السادس بالقفص الصدري.

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
25

يسرا تكشف آخر حديث مع الراحل علاء ولي الدين -فيديو

97974-جاك-وروز

لماذا تصدر فيلم "تيتانيك" شباك التذاكر العالمي مجدداً بعد اعوام من عرضه ؟

335879

لماذا توجهت نادين الراسي لسوريا ؟

main_image5d9721ac3b3e9

شكران مرتجى تنشر صورة مؤثرة من تحت الانقاض

456610Image1-1180x677_d

تفاصيل تعرض محمد فؤاد لعملية نصب واحتيال

1e10471773

أول ظهور اعلامي لإسعاد يونس بالعكاز بعد وعكتها الصحية الأخيرة -فيديو

أخبار متعلقة
135-110944-magda-el-roumi-brother-2

ماجدة الرومي تتعرض لوعكة صحية .. وهذه تطورات حالتها الصحية !

elaosboa40167

منة فضالي تتعرض لوعكة صحية شديدة

20210823161317044

نضال الشافعي يكشف للمرة الأولى تفاصيل خاصة بحالته الصحية