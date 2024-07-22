الفنانة فيوليتا اليوسف صاحبة مشروع "يلا نحلم" على المسرح الشمالي لـ"جرش"

الوكيل الاخباري - تشارك الفنانة الأردنيّة فيوليتا اليوسف في مهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته الثامنة والثلاثين لهذا العام، حيث تحمل إبداعها الذي رافقها منذ نعومة أضفارها كفنانة موهوبة، دعمت الموهبة والألق اللافت بالدراسة المتخصصة للموسيقى والإبداع الذي تقدّمه على المسرح الشمالي للمهرجان يوم الثلاثاء 30/7/2024.

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والفنانة فيوليتا التي أبدعت في الغناء بـ 15 أغنية عالميّة، وغنّت للأردن وفلسطين، هي فنانة ناجحة في مشروعها الغنائي والموسيقي الأكاديمي، فضلًا عن كونها فنانة نشأت في عائلة آمنت بموهبتها فشجعتها بروح المحبة والعطاء، ولذلك كان حضورها يشبه تمامًا صوتها الأردنيّ الواثق الذي تصدح به في هذه الدورة الراقية والمميزة من دورات المهرجان.



درست الفنانة فيوليتا، المولودة عام 1992، في المدرسة الموسيقية لمدة 7 أعوام في موسكو تخصص بيانو وغيتار وغناء، ثم حصلت على شهادات (ABRSM) وتخرجت بتخصص الإخراج والتمثيل والغناء من أعرق الجامعات العالمية على مستوى الفنون، جامعة (GITIS) في عام 2013، وأنهت دراسة الماجستير من الجامعة الأردنية عام 2019 بتخصص الفنون الموسيقية قسم التأليف، بتقدير امتياز.



كان لديها شغف لافت منذ طفولتها بالغناء والعزف ، وتم تطوير وصقل مواهبها الفنية من خلال العائلة، إلى أن انتهى بها المطاف للتخصص بالغناء والعزف من خلال الدراسة الأكاديمية، علما أنها حصلت في الثانوية العامة على معدل 95 / تخصص علمي، ولكنها آثرت اختيار ما يتناسب مع طموحها ومواهبها، إلى أن وصلت للغناء ب 15 لغة عالمية وتعمل حاليًّا كمدرسة للموسيقى.