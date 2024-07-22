الإثنين 22-07-2024
الوكيل الاخباري
 

القصف يستهدف خيام النازحين شرقي خان يون

ارتفاع عدد الشهداء في خان يونس الى 27

حضور مميز لمبدع الكلمة المغناة مارسيل خليفة في "جرش"

بعد انسحاب بايدن .. ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

صرف رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي بهذا الموعد

الامن لهؤلاء : لتجنب المخالفة عليكم مراجعة ترخيص السواقين والمركبات

الاحتلال يهدم منزلا ومنشآت تجارية في بلدة عناتا شرق القدس المحتلة

استقرار أسعار الخضار في السوق المركزي

تدهور مركبة واستقرارها خارج حرم الشارع العام

شهداء بغارة إسرائيلية في دير البلح

الإثنين، 22-07-2024 09:11 ص

الفنانة فيوليتا اليوسف صاحبة مشروع "يلا نحلم" على المسرح الشمالي لـ"جرش"

d4faf213-fb11-4238-9ab0-df4f07aecfe9


الوكيل الاخباري - تشارك الفنانة الأردنيّة فيوليتا اليوسف في مهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته الثامنة والثلاثين لهذا العام، حيث تحمل إبداعها الذي رافقها منذ نعومة أضفارها كفنانة موهوبة، دعمت الموهبة والألق اللافت بالدراسة المتخصصة للموسيقى والإبداع الذي تقدّمه على المسرح الشمالي للمهرجان يوم الثلاثاء 30/7/2024.

اضافة اعلان


 والفنانة فيوليتا التي أبدعت في الغناء بـ 15 أغنية عالميّة، وغنّت للأردن وفلسطين، هي فنانة ناجحة في مشروعها الغنائي والموسيقي الأكاديمي، فضلًا عن كونها فنانة نشأت في عائلة آمنت بموهبتها فشجعتها بروح المحبة والعطاء، ولذلك كان حضورها يشبه تمامًا صوتها الأردنيّ الواثق الذي تصدح به في هذه الدورة الراقية والمميزة  من دورات المهرجان.


درست الفنانة فيوليتا، المولودة عام 1992، في المدرسة الموسيقية لمدة 7 أعوام  في موسكو تخصص بيانو وغيتار وغناء، ثم حصلت على شهادات (ABRSM) وتخرجت بتخصص الإخراج والتمثيل والغناء من أعرق الجامعات العالمية على مستوى الفنون، جامعة  (GITIS)  في عام 2013، وأنهت دراسة الماجستير من الجامعة الأردنية عام 2019 بتخصص الفنون الموسيقية قسم التأليف، بتقدير امتياز.


كان لديها شغف لافت منذ طفولتها بالغناء والعزف ، وتم تطوير وصقل مواهبها الفنية من خلال العائلة، إلى أن انتهى بها المطاف للتخصص بالغناء والعزف من خلال الدراسة الأكاديمية، علما أنها حصلت في الثانوية العامة على معدل 95 / تخصص علمي، ولكنها آثرت اختيار ما يتناسب مع طموحها ومواهبها، إلى أن وصلت للغناء ب 15 لغة عالمية وتعمل حاليًّا كمدرسة للموسيقى.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
60fc19fb-6159-4559-817e-6dc2e4ef60ea

حضور مميز لمبدع الكلمة المغناة مارسيل خليفة في "جرش"

2024720191745887GO

أحمد العوضي يخوض ماراثون رمضان 2025 بمسلسل "صعيدي شعبي"

202472020934240NV

أمير كرارة يكشف أحدث أعماله السينمائية

628a7480-1e46-4ff5-a86d-9926f4414535

الفنانة الإماراتية فاطمة الهاشمي بمصاحبة "الأوركسترا" في "جرش" 2024

2024720223631947JA

حكم قضائي ضد تامر حسني بسبب أغنية "راجعلي ليه"

6d18de25-4271-460d-aa61-f78de49b1546

الفنان التونسي محمد الجبالي يشارك في "جرش" 2024

أخبار متعلقة
bbab1b6c-b54b-474f-9091-3e233a83f144

"مهرجان جرش" ينظم "ملتقى الفن التشكيلي" دعماً لأهالي قطاع غزة

720242121655509998575

مهرجان المونودراما المسرحي – الدورة الثانية ضمن عروض مهرجان جرش 2024

19d1aaa3-b7f0-4c01-a828-d4e5e0a82b3c

إقامة مهرجان جرش للثقافة والفنون بعنوان "ويستمر الوعد"