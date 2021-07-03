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السبت، 03-07-2021 10:55 ص

الفنانة مايان السيد تستمتع بالصيف في زنجبار

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الوكيل الإخباري - حرصت الفنانة المصرية الشابة، مايان السيد، على قضاء إجازتها الصيفية في جزيرة زنجبار بدولة تنزانيا، بصحبة عدد من الأصدقاء. ونشرت مايان، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، مجموعة من الفيديوهات التي تكشف استمتاعها بالأجواء منذ وصولها للجزيرة.

حرصت الفنانة المصرية الشابة، مايان السيد، على قضاء إجازتها الصيفية في جزيرة زنجبار بدولة تنزانيا، بصحبة عدد من الأصدقاء. ونشرت مايان، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، مجموعة من الفيديوهات التي تكشف استمتاعها بالأجواء منذ وصولها للجزيرة.

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المصدر - لبنان 24 


 




 

 


 

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