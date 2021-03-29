الفنانة مها المصري تكشف حقيقة اعتزالها التمثيل!.. فيديو

الوكيل الاخباري - أعلنت الفنانة السورية مها المصري افتتاحها صالون تجميل نسائياً في دبي بالتعاون مع اثنتين من صديقاتها. وجاء هذا في لقاء أجري معها ضمن حلقة من برنامج The Insider بالعربي الذي يعرض على شاشة قناة دبي.

اضافة اعلان



وقالت إن ما دفعها إلى القيام بهذه الخطوة هو أنها تهتم بكل ما يتعلق بالأنثى، من الماكياج إلى الشعر وغير ذلك. ولفتت إلى أنها أرادت في البداية تقديم الخدمات في هذا السياق فقط قبل أن تفضل افتتاح صالون مع صديقتيها.

وتابعت أن هذا لا يمنعها من المشاركة في الأعمال التلفزيونية وخصوصاً ولم يكن سبب رفضها أداء دور "أم عصمت" في الجزء الثاني من مسلسل "بروكار" مؤكدة أنه يمكنها وشريكتاها أن يتناوبن على إدارة الصالون. وأوضحت أن ما دفعها إلى الاعتذار هي ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد وضرورة اتباع إجراءات الحجر فضلاً عن تلقيها أخيراً جرعتين من اللقاح.



ولفتت إلى أنها قد تشارك في عمل كوميدي سوري وأنها ما زالت تنتظر العرض. كما أشارت إلى استعدادها لخوض تجربة عمل اجتماعي مع ابنتها الممثلة ديمة بياعة. وعبرت عن رغبتها في تقديم مسلسل يشبه "الفصول الأربعة" أي ينطوي على قضايا اجتماعية قريبة من الناس.

لها

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





