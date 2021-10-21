الفنانة مي عمر البطلة الثانية لبنات رزق مع شيرين رضا

الوكيل الإخباري - إعتمد المنتج إسحق ابراهيم صاحب فكرة ومنتج فيلم "بنات رزق" فكرة تشويقية بالاعلان عن بطلات المسلسل تدريجياً.

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بعد نشر بوستير للفيلم مع شيرين رضا مع ثلاث ممثلات مجهولات الهوية، نشر على مواقع التواصل الاجتماعي بوستر يظهر البطلة الثانية للفيلم وهي الممثلة مي عمر.



الفيلم تدور أحداثه في قالب تشويقي وترصد الشركة له ميزانية ضخمة، نظرا لتصوير في العديد من الدول الأوربية والعربية من بينها فرنسا وجورجيا والإمارات العربية المتحدة.



من جهة اخرى، تهربت الممثلة المصرية مي عمر من إعطاء اجابة واضحة حول احتمالات تعاونها مجددا مع زوجها المخرج محمد سامي في موسم رمضان 2022.

المصدر - الفن

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