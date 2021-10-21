الخميس 21-10-2021
الوكيل الاخباري

إنذار 19 عيادة لمخالفتها شروط فرز النفايات الطبية

وزير الاوقاف : الديوان الملكي يوزع دعما نقدياً لبناء وحدات سكنية

وزير الأوقاف يرعى الملتقى الخيري في الأغوار الجنوبية

زيادة مقاعد المعيدين في الطب وطب الأسنان

حادث سير مروع في إربد

فرنسا.. عاصفة قوية تؤدي إلى انقطاع الكهرباء عن 250 ألف منزل

بلعاوي لـ الوكيل المتحور الجديد من كورونا ليس خطرا

لجنة الأوبئة لـ الوكيل: مطاعيم كورونا ستبقى مجانية

1.6 مليار دينار حجم حوالات الأردنيين في الخارج خلال 8 أشهر

وزير الداخلية: نسعى كأجهزة ‏حكومية أن يمتاز تعاملنا مع فصل الشتاء بجاهزية عالية

الخميس، 21-10-2021 01:40 م

الفنانة مي عمر البطلة الثانية لبنات رزق مع شيرين رضا

مي-عمر-1


الوكيل الإخباري - إعتمد المنتج إسحق ابراهيم صاحب فكرة ومنتج فيلم "بنات رزق" فكرة تشويقية بالاعلان عن بطلات المسلسل تدريجياً.

اضافة اعلان

 

بعد نشر بوستير للفيلم مع شيرين رضا مع ثلاث ممثلات مجهولات الهوية، نشر على مواقع التواصل الاجتماعي بوستر يظهر البطلة الثانية للفيلم وهي الممثلة مي عمر.


الفيلم تدور أحداثه في قالب تشويقي وترصد الشركة له ميزانية ضخمة، نظرا لتصوير في العديد من الدول الأوربية والعربية من بينها فرنسا وجورجيا والإمارات العربية المتحدة.


من جهة اخرى، تهربت الممثلة المصرية مي عمر من إعطاء اجابة واضحة حول احتمالات تعاونها مجددا مع زوجها المخرج محمد سامي في موسم رمضان 2022.

  

المصدر - الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
8bdb24773da96c8fececbd8c5a024be7

ظهور نادر لابن ميريام فارس بعيد ميلاده - صور

img_20200117_000037

سيرين عبد النور ورامي عياش في مسلسل واحد - صورة

4494a575-685a-4a16-98dc-e369c4d89bca_16x9_1200x676

قطع الأضواء على محمد رمضان في مهرجان الجونة

8554798421581781155

قلق على صحة بشرى بعد حادث إنقلاب سيارتها في الجونة

20211020190016065

حقيقة استقالة مدير مهرجان الجونة السينمائي

Pitbull_5,_2012

شاهد.. لحظة دخول المطرب بيتبول لمسرح موسم الرياض

أخبار متعلقة
image (1)

شيرين رضا تكشف عن سبب سعادتها في الجونة - صورة

48158-مريم-ووالدها

شاهد ...مريم عامر منيب تحتفل بخطبتها بحضور نجوم الفن

medium_2021-10-07-1405ab2d91

مي عمر ترفض حسم تعاونها مع زوجها محمد سامي مجددا - فيديو

4b2a7fea-594b-4aac-ab6e-c8469ce06a6e

ابنة عمرو دياب... لم أرَ والدي منذ 3 سنوات