الفنانة مي عمر تثير الجدل بصورة منذ 11 عاما .. شاهد

الوكيل الاخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة مي عمر "لؤلؤ"، مع زوجها المخرج محمد سامي، تعود إلى 11 سنة ماضية.

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وعلى حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" نشر المخرج المصري، محمد سامي، صورة تجمعه بزوجته الفنانة المصرية، مي عمر، قبل 11 عاما.



الصورة أثارت ردود فعل واسعة، وتم مشاركتها على نطاق واسع، مع تعليقات مختلفة.

وقد نالت الصورة نحو 47 ألف تفاعل بين إعجاب وتعليق بعد أقل من 24 ساعة على نشرها.



سامي علق على الصورة قائلا: "دي صورة ليا أنا و مي من ١١ سنه، كنا بنفكر فأحلامنا ومستقبلنا وبنتمنى حاجات كتير ربنا إدانا أكتر منها كمان، عشان حاجه مهمه بعد كرمه وعطاءه، عشان بجد بنحب بعض وبنساعد بعض طول الوقت في تحقيق أحلامنا.."



وتابع قائلا: "بيتهيألي إني صعب كنت أنجح فى شغلي من غير دعم ومساندة مي ليا طول الوقت، الدعم ده حاجات كتير قوي محتاجه مليون بوست عشان تتكتب كلها ، والنهارده أنا وهي بنحتفل بنجاحها اللي تعبت فيه واشتغلت عشانه كتير، ووفقت بصعوبه بين بيتها اللي مخلياه جنة ليا أنا وبناتي وبين أهلها وحياتها وشغلها، وفي الاخر نجحت نجاح كبير يفرح بيها كل محب ويثير غيرة وحقد الكارهين، مبروك حبيبتي وبنتي ومراتي الغاليه، ودايما ناجحه ومتفوقه، وتحيه لكل ست ناجحه وعارفه توصل لنجاحها رغم واجباتها تجاه أسرتها".



وقد حظي مسلسل مي عمر "لؤلؤ" نسب مشاهدة عالية، وتفاعل الجمهور معه تفاعلا كبيرا، اتضح من خلال المجموعات التي تكونت باسمه على السوشيال ميديا وأعداد المشتركين فيها.

سبوتنيك

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