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الإثنين، 03-05-2021 11:34 ص

الفنانة هند عبد الحليم تعلن إصابتها وأسرتها بفيروس كورونا

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الوكيل الاخباري - كشفت الفنانة المصرية هند عبدالحليم، عن إصابتها وعدد من أفراد أسرتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام".

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وكتبت: "الفترة دي فترة صعبة أوي.. صعب أوي يكون حد من أهلك تعبان ومش عارف تبقى جمبه وتاخد بالك منه أو حتى تشوفه خاصة لما تتعب أنت كمان ومتبقاش فعلا عارف تعمل أي حاجة بس الحمد لله ياريت تخلوا بالكوا من نفسكوا ومن أهلكوا ومحدش يتهاون مع الظروف اللي إحنا فيها دي".


وتابعت: "فيروس خبيث ممكن يدمر حياة إنسان في لحظة خلوا بالكوا منه.. اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفي أمي وأبي وكريم ونهال وتشفيني وتمدّنا بالصحة والعافية، لا ملجأ ولا منجى منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير .. دعواتكوا".

 

 

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