الفنانة هيا الشعيبي تحذّر حلا الترك في قضية والدتها.. فيديو

الوكيل الاخباري - تدخّلت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي في القضية العالقة بين الفنانة الشابة حلا الترك ووالدتها منى السابر، والتي انتهت أخيراً بإصدار حكم قضى بسجن الأخيرة عاماً واحداً.

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وظهرت الشعيبي لهذه الغاية في مقطع فيديو توجهت من خلاله إلى حلا ودعتها إلى الرأفة بوالدتها. إذ قالت: "يا حبيبتي الله يحنن قلبك على أمك"، وتمنّت عليها أن تنسى أمر المال الذي تشير إلى أن والدتها أخذته منها، واعتبرت أن ما أخذته الأم "لا شيء"، مبديةً استعدادها لسداد المبلغ من حسابها الخاص وداعيةً إياها إلى التنازل عن القضية. وحذّرت حلا بالقول: "يا حلا كما تدين تدان. تعرفين غلاك عندنا لا تخلينا ناخذ منك موقف". وذكّرتها بأنها عندما تتزوج وتنجب ستعرف معنى الأمومة وفضل والدتها عليها، واختتمت: "أمك أمك أمك أتمنى إني أسمع شي جميل".

ويُشار إلى أن الإعلامية الكويتية مي العيدان كانت قد أعلنت أن المحكمة وافقت على طلب محامي منى السابر بعدم سجنها في حال دفعت مبلغاً مالياً يتم تحديده.



وذكرت بعض المعلومات أن منى السابر ستوقّع تعهداً بدفع المبلغ المطلوب منها خلال شهر، على أن تُسجن في حال لم تتمكن من ذلك، علماً أن هذا المبلغ يقدّر بنحو 200 ألف دينار بحريني.

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