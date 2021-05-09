الفنانة وفاء مكي تعلن تعافيها من فيروس كورونا

الوكيل الاخباري - أعلنت الفنانة المصرية وفاء مكي تعافيها من الإصابة التي ألمت بها بفيروس كورونا المستجد.



وكان منير مكرم عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية في مصر قد أكد خروج وفاء مكي من مستشفى الهرم والتي خضعت للعزل وفق بروتوكول وزارة الصحة، وتحولت مسحتها لسلبية بعد استقرار الضغط والأكسجين.



وكانت وفاء قد أعلنت إصابتها بفيروس كورونا عبر صفحتها بـ«فيسبوك»، قائلة: «إلحقوني أنا بموت مش قادرة أخد نفسي ومحتاجة عربية إسعاف تنقلني المستشفى.. بدأت أشعر بأعراض الإصابة بفيروس كورونا، وهاتفت الطبيب وشرحت له ما أشعر به وأرسل لي البروتوكول الخاص بالعلاج، وبالرغم من مواظبتي على العلاج فإن الأعراض أصبحت أسوأ حتى أني لا أستطيع التنفس».

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وبعد دخولها المستشفى خرجت وفاء باستغاثة أخرى لإنقاذ والدتها من الموت بعدما أصيبت هي الأخرى بكورونا.

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