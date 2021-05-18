الثلاثاء 18-05-2021
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الثلاثاء، 18-05-2021 01:37 م

الفنانة يسرا تتضامن مع القضية الفلسطينية

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الوكيل الاخباري - عبرت الفنانة يسرا عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني عقب الاعتداءات التي مارستها قوات الاحتلال الاسرائيلي على سكان حي "الشيخ جراح" بالقدس والهجوم على غزة.
ومن خلال حسابها على Twitter علقت يسرا على الأحداث وكتبت داعية الله أن يحفظ فلسطين وأهلها.

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وقالت: "فلسطين هي قضية إنسانية من الدرجة الأولى.. اللهّم إحمي شعبها من كل ظلم.. فلسطين في القلب دائمًا".

 

يذكر أن عدد من الفنانين والمشاهير في الوطن العربي وحول العالم أعلنوا تضامنهم ومساندتهم للشعب الفلسطيني في ظل التعرض للاعتداءات الإسرائيلية التي بدأت من حي الشيخ جراح في القدس ووصلت إلى قصف المنازل في غزة، مخلفة ورائها مئات القتلى وألاف المصابين.


كما أجل مطرب المهرجانات حسن شاكوش طرح فيديو كليب أغنيته الجديدة "حبيبتي" الذي تشاركه فيه الفنانة ياسمين رئيس تضامنا مع القضية الفلسطينية.

 




 

 


 

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