الفنانين الأكثر تأثيراً في العالم وفق تايم الأميركية

الوكيل الإخباري - تصدرت النجمتين الأميركية سكارليت جوهانسون والبريطانية كيت وينسلت قائمة الفنانين الذين تضمنتهم لائحة أكثر 100 شخصية تأثيراً في العالم لعام 2021 الحالي، والصادرة عن مجلة تايم الأميركية.



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وجاء في اللائحة أيضاً ضمن فئة الفنانين الممثل الفرنسي عمر سي والممثل البريطاني دانيال كالويا وصانعة الأفلام الصينية كلوي زاو، والمغني البورتوريكي باد باني، والرسام مارك برادفورد، والممثلة ترايسي إليس روس.

والممثل ستيفن يون، والممثل من أصل صيني بوين يانغ، والممثل جايسون سوديكيس، والمغني والمؤلف كاين براون، ومغني الراب ليل ناس إكس، وفنانة التصاميم القائمة على المفاهيم باربارا كروغر، وكاتبة قصص الخيال العلمي نورا كيتا جيمسين، والمؤرخة جيسيكا ب. هاريس.

المصدر - لها