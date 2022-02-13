الفنان أحمد حلاوة بحالة صحية خطرة

الوكيل الإخباري - كشفت آية، ابنة الفنان أحمد حلاوة عن تطورات حالة والدها الصحية حيث أكدت أن والدها فقد النطق بسبب تداعيات إصابته بفيروس كوررونا، وأكدت أن الحالة الصحية لوالدها "خطيرة للغاية.

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ودعت محبيه إلى الدعاء له كي يتخطى تلك المرحلة الحرجة التي يعانى منها بعد إصابته بفيروس كورونا.



كما نشر الفنان محمد علي رزق عبر صفحته الشخصية على فيسبوك ، منشوراً طالب الجمهور من خلاله بالدعاء للفنان الكبير، والذي يمر بحالة صحية حرجة.

وكتب رزق في منشوره قائلاً: "أستاذي وحبيبي دكتور أحمد حلاوة حالته حرجه… ومحتاج دعواتكم… أرجوكم ادعوله… لا يرد القضاء إلا الدعاء.. ربنا يتم شفائه على خير ويقوملنا بالسلامة".



لها