الإثنين 14-02-2022
الوكيل الاخباري

ورشة توعوية حول الدعم النفسي الاجتماعي بلواء القصر

حوارية حول مستقبل الدولة القومية بالزرقاء

مركز شابات كفرنجة يعقد دورة حول الخط العربي

جمعيات خيرية ومراكز ثقافية تحتفي بعيد ميلاد الملك الـ 60

الأردن يشارك في اجتماعات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة

الحكومة الأسترالية توجه بإخلاء سفارتها في كييف

الهناندة: "سند" سيُتيح التوقيع على وثائق رقمية وسيشمل خدمات جديدة كالأراضي والترخيص

تشكيلات إدارية في وزارة التربية والتعليم - اسماء

الحكومة تقدّم "التزاماً مكتوباً" للجنة المالية النيابية لمتابعة توصياتها بتخفيض 100 مليون دينار من النفقات

الاحتلال يغلق مداخل حي الشيخ جراح وسط اعتداءات على الفلسطينيين

الأحد، 13-02-2022 01:17 م

الفنان أحمد حلاوة بحالة صحية خطرة

0-227


الوكيل الإخباري - كشفت آية، ابنة الفنان أحمد حلاوة عن تطورات حالة والدها الصحية حيث أكدت أن والدها فقد النطق بسبب تداعيات إصابته بفيروس كوررونا، وأكدت أن الحالة الصحية لوالدها "خطيرة للغاية.

اضافة اعلان

 

ودعت محبيه إلى الدعاء له كي يتخطى تلك المرحلة الحرجة التي يعانى منها بعد إصابته بفيروس كورونا.

كما نشر الفنان محمد علي رزق عبر صفحته الشخصية على فيسبوك ، منشوراً طالب الجمهور من خلاله بالدعاء للفنان الكبير، والذي يمر بحالة صحية حرجة.

 

وكتب رزق في منشوره قائلاً: "أستاذي وحبيبي دكتور أحمد حلاوة حالته حرجه… ومحتاج دعواتكم… أرجوكم ادعوله… لا يرد القضاء إلا الدعاء.. ربنا يتم شفائه على خير ويقوملنا بالسلامة".

 


لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة








 




 

 


 

إقرأ ايضا
2353

عمرو دياب يعلن عن مفاجأة فنية جديدة

asala004

موسيقى سليم عساف في اكسبو دبي

2B090311-2F3B-43D0-98CF-26EB66701C9B.

شاهد.. أول ظهور لابنة ظافر العابدين مع والديها

2019_8_27_20_18_25_786

معجب يفاجئ اليسا ويهديها هدية على المسرح - فيديو

Doc-P-888060-637729408733665549

ظروف خاصة تدفع بنانسي عجرم إلى قرارٍ جديد

اصالة

أصالة نصري تطرح أغنية تقول تبغاني - فيديو

أخبار متعلقة
16363230756538085

محمود المهدي يكشف آخر تطورات حالة زوجته منة عرفة الصحية

2020_8_31_12_21_1_784

نادية مصطفى تكشف تطورات حالتها الصحية من كورونا

10982022671643273009

عودة يسرا لتصوير مسلسل أحلام سعيدة

1626359688405115600

إصابة رانيا فريد شوقي بفيروس كورونا

226

زوج منة عرفة يكشف تطورات حالتهما الصحية بسبب كورونا

1666440_0

منة عرفة تعلن إصابتها وعائلتها بـ كورونا