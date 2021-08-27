الجمعة 27-08-2021
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الجمعة، 27-08-2021 12:28 م

الفنان أحمد عز ينقل طفليه من المدارس الخاصة!

أحمد-عز


الوكيل الاخباري - تعود قضية الممثل المصري أحمد عز والفنانة زينة إلى الساحة من جديد، عقب تأجيل المحكمة يوم امس الخميس، لطلب أحمد عز بتحويل طفليه من المدرسة البريطانية إلى مدرسة "فيوتشر" حتى جلسة 9 سبتمبر/ أيلول المقبل.

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وقدّم أحمد عز ثلاث دعاوى بنقل الطفلين من المدرسة، فيما قدّم محامي الفنانة زينة، معتز الدكر، 9 حوافظ مستندات إلى المحكمة بينها تلك الصادرة لصالحها في الدعاوى المشابهة لإثبات أحقيتها بتعليم طفليها، وفقا لما نقله موقع "مصراوي".

 

وفي وقت سابق، أيدت محكمة الأسرة المصرية، حكم أول درجة بإلزام أحمد عز بدفع 58 ألف دولار، قيمة المصروفات الدراسية لطفليه (التوأم) عن العامين الدراسيين 2018- 2019 و 2019- 2020، في الدعوى التي أقامها معتز الدكر محامي الفنانة زينة".


كما قضت المحكمة بإلزامه بدفع 2700 دولار، قيمة مصاريف التنقل عبر حافلة المدرسة، وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

سبوتنيك

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