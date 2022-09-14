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الأربعاء، 14-09-2022 04:30 م

الفنان التركي الشهير إنجين أكيوريك يتصدر الترند لهذا السبب !

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الوكيل الإخباري-حقق مسلسل "الهروب" نجاحا باهرا، اذ أصبح ضمن قائمة المسلسلات الأكثر مشاهدة في عدد من الجول كـ اسبانيا ، بيرو ، ايطاليا ، المكسيك والارجنتين

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كما ان وسم مسلسل الهروب وبطله النجم التركي إنجين أكيوريك بات تريند على موقع التواصل الإجتماعي.


ويجسد أنجين شخصية مراسل حربي، ويتألف العمل من 8 حلقات فقط، من اخراج ياغيز الب اكايدن، وتأليف علي دوغانتشاي.


وكان تداول الجمهور صورة قديمة لـ أنجين أكيوريك في بداية تجاربه التمثيلية، اذ بدا بطريقة مختلفة عما هو الآن، اي أنه قد خضع بعد هذه الصورة لعدّة تعديلات تجميلية في وجهه، وخصوصا الأنف.

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