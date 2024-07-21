الفنان التونسي محمد الجبالي يشارك في "جرش" 2024

الوكيل الاخباري - الفنّ التونسي يمتاز بحضوره الكبير على خريطة الطرب العربيّ، حيث تغدو تجليات الكلمة والأداء ماثلةً في كلّ الفرق وبحناجر الفنانين التونسيين، كسفراء لبلادهم في المهرجانات العربية والدولية، وفي يوم الخميس 25/7/2024 على المدرج الشمالي للمدينة الأثرية بجرش، نحن على موعد مع الفنان التونسي محمد الجبالي وفرقته الموسيقية، والذي يشارك في مهرجان جرش الثامن والثلاثين للثقافة والفنون.

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الفنان الجبالي، الذي يصدح بأغنيته الجديدة "محلاني عايش وحداني"، من كلماته وألحانه وتوزيع وتسجيل نعمان الشعري، هو فنان أثبت حضوره ووثق به جمهوره، وفي "جرش" 2024 سيقدّم رائعته الطربية "ريحه لبلاد"، وهي وصلات يعتمد فيها على بعضٍ من أغانيه الخاصة القديمة والجديدة، إضافةً إلى أغانٍ ناجحة ومعروفة لفنانين عرب من أجيال متنوعة، وأغانٍ لعمالقة الطرب الأصيل في الوطن العربي.



يصطحب الفنان الجبالي معه في هذه الوصلات 11 موسيقيًّا من أهم العازفين في تونس، خصوصًا وأنّ هذا الفنان ملتزمٌ دائمًا بتقديم الأفضل، إذ تقول سيرته الفنية بأنه حصل على العديد من الجوائز المهرجانية في تونس، ورشحت بعض أغانيه لمهرجان الأغنية العربية بأبوظبي للأغنية الحديثة، كما حاز على جائزة الميكروفون الذهبي لمهرجان الأغنية العربية السابع ببيروت، وجائزة مهرجان الأغنية الوطنية، والجائزة الثانية لمهرجان الأغنية الإذاعية العربية في القاهرة.



مشاركات هذا الفنان تدلّ على حضوره الواضح في مهرجانات: قرطاج، بابل، الموسيقى العربية بدار الأوبرا بالقاهرة، الرباط، موازين، علاوةً على كونه ضيف شرف الفنان اللبناني الكبير وديع الصافي الذي شاركه أغنية "على الله تعود" عام 1999.



في رصيد الفنان الجبالي 170 أغنية، فضلًا عن أنه قام بكتابة وتلحين أغلب أعماله الفنية، كما مثّل في عددٍ من المسلسلات والأفلام السينمائية، وعلى مستوى المسرح قدّم الجبالي دور الفنان الراحل محمد عبد الوهاب، من خلال أوبيريت ليلى مراد بدار الأوبرا بالقاهرة، إضافةً إلى تمثيله في عدد من المسرحيات والمسلسلات الإذاعية، وكونه عضوًا في اللجنة الفنية بالإذاعة والتلفزة التونسية.