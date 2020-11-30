الإثنين 30-11-2020
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الإثنين، 30-11-2020 02:54 م

الفنان السوري باسم ياخور يبكي على الهواء

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الوكيل الإخباري _  لم يتمالك الفنان السوري باسم ياخور دموعه أثناء استضافته في لقاء تلفزيوني، أمس الأحد، وذلك بعد أن عرض مقدم البرنامج له رسالة من شقيقتيه ديما وداليا، المقيمتان في الولايات المتحدة وكندا، وذلك بعد فراق طويل بينهم بسبب ظروف الهجرة والحرب.


وقد اعرب شقيقتا ياخور عن سعادتهما الشديدة من مشاهدته على الشاشة الصغيرة في المسلسلات التلفزيونية.

وبدوره عبر ياخور عن تأثره من رسالة شقيقتيه، مشيرا الى أنه لم يلتق بهما بسبب عجزه عن السفر إلى الولايات المتحدة وصعوبة سفرهما إلى سوريا بسبب الحرب.

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كما اكد ياخور أنه يعاني كثيرا لأن أبناءهم لا يعرفون بعضهم البعض بسبب الظروف وبعد المسافات.

 

 

المصدر : سبوتنيك 



 




 

 


 

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