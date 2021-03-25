الفنان اللبناني جورج خباز يتعرّض لحادث سير مروّع.. صورة

الوكيل الاخباري - تعرّض الفنان اللبناني جورج خباز لحادث سير مروّع على إحدى طرقات مدينة جبيل اللبنانية، وأدى الحادث إلى سقوط جريح دون أن يتعرّض الممثل للأذى رغم الضرر الكبير الذي لحق بسيارته.

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وفور انتشار الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي، سارع محبّو خباز إلى التقدّم منه بالتهنئة على سلامته متسائلين عن سبب الحادث ومشيدين بموهبته وما يقدمه في المجال الفني في لبنان.



ويُشار إلى أن جورج خباز يُعرف بتقديم الأعمال الكوميدية الهادفة التي تتضمن معاني عميقة تعكس الواقع الإنساني عموماً واللبناني خصوصاً. وقد شارك في أول عمل تلفزيوني في العام 1994 من خلال ظهوره في مسلسلات مثل "طالبين القرب" و"نساء في العاصفة" و"سنابل الحب". كذلك قدم أكثر من 15 عملاً مسرحياً.



ويُذكر أنه ابن الممثل اللبنانيّ جورج خبّاز الأب الذي شارك في مسرحيات شهيرة عدة مثل "سهرية" وأعمال تلفزيونية منها "البؤساء"، "رصيف باريسيانا"، "شباب 73"، وفي بعض حلقات مسلسل "أبو ملحم". أما والدته فهي الممثلة اللبنانية أوديت عطيّة.





لها

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