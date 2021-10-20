الفنان المصري أحمد السقا يكشف عن تعرضه لإصابات خطيرة

الوكيل الإخباري - أكد الفنان المصري، أحمد السقا، أنه تعرض لعدة إصابات أثناء تمثيله لبعض الأفلام، مشيرا إلى أنه لا يستعين بـ"دوبلير" (بديل)، لتمثيل المشاهد الخطرة.

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وخلال استضافته في برنامج "كلمة أخيرة"، أشار أحمد السقا إلى أنه يحتفظ بكل السيناريوهات وملابس الأفلام، أنه ما زال يحتفظ بالملابس بعد انفجار قنبلة فيه أثناء تصوير فيلم "إبراهيم الأبيض".



وكشف السقا أن "لديه إصابة في رجله أثناء تصوير أحد الأفلام، بجانب إصابته في عينه أثناء تصوير فيلم الجزيرة، وأنه أصيب بنزيف في المخ، و استعان بطائرة لنقله إلى القاهرة لتلقي العلاج مشيرا إلى أنه استخدم عين زجاجية لفترة قبل أن يستعيد بصره بشكل كامل.



ولفت الفنان المصري إلى أن فيلم "مافيا"، الذي أدى دور البطولة فيه، حقق نجاحا كبيرا وكان بداية انطلاقة الفنان مصطفى شعبان، مشيرا إلى أنه كان يشاهد المطاردات في فيلم "تيتو" بنفسه.



وأوضح أنه قام بأداء قفزة في نهر النيل خلال الفيلم بعد رفض "دوبلير" أدائها بحجة أنها غير آمنة.

روسيا اليوم