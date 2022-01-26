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الأربعاء، 26-01-2022 01:12 م

الفنان المصري أحمد زاهر يعلن خروجه عن السباق الرمضاني

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الوكيل الإخباري - قرر الممثل المصري أحمد زاهر أن يكون خارج السباق الرمضاني المقبل 2022، لأن الأعمال التي عرضت عليه ضعيفة-حسب وصفه- مبيناً أنه لا يقدم أي عمل إلا عن اقتناع تام، ولابد أن ينال إعجابه.

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وأوضح الفنان المصري، أحمد زاهر، أنه يشتغل على مسلسل جديد بعنوان “سوشيال” يجسد من خلال أحداثه شخصية صحافي في قسم الحوادث، يدعى شهاب الدريني، يدخل في صراع مع السوشال ميديا.

وأكد زاهر أن مسلسل سوشيال يتناول قضايا اجتماعية عادية، بعيدة عن الفنانين، مثل قضية العاملة التي انفصلت عن عملها بسبب السوشال ميديا.

 

وذكر الفنان المصري أنه تم تأجيل فيلمه السينمائي الجديد “فارس”، بسبب انشغاله بتصوير مسلسل سوشيال وأنه من المقرر استئناف تصويره بعد الانتهاء من المسلسل، خاصةً أن “لوك” شخصيته في المسلسل يختلف عن الفيلم، ومن الصعب تصوير الشخصيتين معاً.

 

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