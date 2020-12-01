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الثلاثاء، 01-12-2020 01:17 م

الفنان المصري ​محمد أوتاكا يطلب الدعاء لزوجته

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الوكيل الإخباري _ طالب الفنان المصري محمد أوتاكا متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام" الدعاء لزوجته بعد إصابتها بوعكة صحية مفاجئة ما استدعى دخولها الى غرفة العمليات.

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حيث انه نشر صورة ليد زوجته من داخل المستشفى وارفقها بتعليق قال فيه : "مراتي الغالية داخلة العمليات دلوقتي فجأة كده بدون مقدمات الحمد لله على كل حال دعواتكم يا طيبين للطيبة بالله عليكم... ربنا يقومك بالسلامة يا حبيبتي وما اشوفكيش كده تاني أبدًا... يا رب يا رب يا رب كرمك".

 

لتنهال عليه التعليقات داعين لزوجته بالشفاء العاجل .

 

المصدر : الفن 


 




 

 


 

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