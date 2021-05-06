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الخميس، 06-05-2021 02:35 م

الفنان باسم ياخور يعلن تعافيه من فيروس كورونا

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الوكيل الاخباري - أكد الفنان السوري باسم ياخور شفاءه من فيروس كورونا، بعدما أعلن منذ أيام عن إصابته بوعكة صحية شديدة.

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نشر ياخور صورة عبر حسابه الرسمي على"إنستغرام"، وقال فيها: "أحبائي أنا بخير وأموري جيدة، وتماثلت للشفاء التام، شكرا من القلب لكل اهتمامكم ومحبتكم".

 

وفي مقابلة تلفزيونية، أوضح ياخور تفاصيل إصابته بالفيروس، موضحا أنه "بعد انتهائه من تصوير مسلسله على صفيح ساخن بـ48 ساعة، ظهرت عليه أعراض فيروس كورونا، وأحمد الله أن الإصابة لم تكن خلال التصوير وإلا كان سيتم تعطيل تصوير المسلسل وبالتالي لا يمكن استكمال عرضه خلال رمضان".


وأكد أن صحته حاليا أصبحت ممتازة، مضيفا أنه "عاش أياما صعبة لكنه نجح في النهاية في الانتصار على الفيروس".

 

روسيا اليوم

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