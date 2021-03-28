الأحد 28-03-2021
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الأحد، 28-03-2021 12:40 م

الفنان خالد الصاوي يكشف حقيقة إصابته بورم في المخ.. فيديو

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الوكيل الاخباري - خلال حلوله ضيفا على برنامج "السيرة" من تقديم وفاء الكيلاني، كشف الفنان المصري خالد الصاوي أنه أصيب بورم خلف المخ وليس في المخ كما قيل.

وقال إنه كان يحضر حفلاً ما ويجلس بجانب سماعات الصوت، وحدثت له مشكلة في أذنه فمن شدة قوة السماعات أثرت على نصف القدرة السمعية للأذن اليمنى.

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وتابع أنه أخطأ ولم يذهب إلى الطبيب في اليوم التالي، وبدأ يشعر أنه لا يسمع الأصوات بشكل جيد وكان ذلك خلال عام 2015.


وأكد أنه تم تشخيص حالته بشكل دقيق وأنه أصيب بورم خلف المخ وليس في المخ، وحذر جمهوره من الاستماع إلى الموسيقى بصوت مرتفع قد يؤثر على الأذن.

 


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