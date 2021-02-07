الأحد 07-02-2021
الوكيل الاخباري
 

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في إربد - اسماء

متعب السقار يجري عملية جراحية تكللت بالنجاح - صور

قعوار لـ الوكيل : خسائر قطاع القرطاسية نحو 100 مليون دينار

التربية لـ الوكيل : نرصد تسجيل اصابات كورونا في المدارس والوضع مطمئن

سيدة تبكي : أطفالي بين البرد والجوع

عبيدات يتحدث عن خيارات الحظر الشامل

أردنيون يتمنون استمرار التعليم الوجاهي

توجيهات عاجلة من الديوان الملكي بشأن الفنان متعب السقار

3 وفيات بحادث مروع في عمان

بيان هام من الضمان الاجتماعي

الأحد، 07-02-2021 12:12 م

الفنان دريد لحام يكشف أسباب عدم مشاركته بهذه المسلسلات!.. فيديو

دريد-لحام


الوكيل الاخباري - انتقد الفنان السوري دريد لحام، مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أن هذا هو سبب ابتعاده عن الإدلاء بأي تصاريح من خلالها.

اضافة اعلان

وشبه دريد لحام "السوشيال ميديا" بـ"السيارة"، مبينا أنه "تم اختراعها لكي تساعدنا على الوصول إلى أهدافنا، ولكنها في الوقت نفسه قد تتسبب في دهس أحدهم.

 

ولفت إلى أن غالبية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي يستخدموها بغرض الشر والسلبية، مشيرا إلى أن الأذية دائما مغرية للناس ويتابعونها ويصدقونها دون التحري وراء صحة الخبر المنشور.

يشار إلى أنه طالت دريد لحام شائعة وفاته العام الماضي، والتي نفتها نقابة الفنانين السوريين في دمشق.


وأكد دريد لحام أن مستقبله أصبح ورائه وليس أمامه، وهو ما يجعله يحافظ على التراث الموجود الذي حققه خلال مسيرته الفنية، وكان سببا في رفضه 5 أعمال فنية لشعوره أنها ستنتقص من تراثه الفني.


وعن سر اعتذاره عن مسلسل "الكندوش"، أوضح دريد لحام أن الدور كان عاديا ولا يحمل إضافة إلى مسيرته الفنية.

 

وآخر الأعمال الفنية التي عرضت لدريد لحام مسلسل "شارع شيكاغو"، من بطولة الفنانة السورية، سلاف فواخرجي، وأثار ضجة بسبب بعض مشاهده.

 


سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
81490Image1-775x445_d

نجل الراحل عزت العلايلي يرد على أنباء طرد محمد رمضان من عزاء والده

image

إصابة الفنان المصري سيد رجب بفيروس بكورونا

7307066-2139989813

محمد رمضان في المحكمة ومهدد بعقوبة 25 مليون جنيه

امل_عرفة_موقع_شارع_الفن

أمل عرفة تكشف سبب غيابها عن دراما رمضان 2021

8_5

صفاء سلطان تكشف عن تعرضها للعنف وتوجه رسالة لطليقها

05-09-20-46316310

الفنانة السورية ليليا الأطرش تثير الجدل بإعلان موعد زفافها ثم تتراجع.. صورة

أخبار متعلقة
12701309

أخطاء فادحة بمسلسل 'عروس بيروت' تثير جدل واسع.. شاهد

ACeirJ8

أيمن زيدان يعود في مسلسل جديد

102020794226331749099

إصابة الفنانة ديمة قندلفت بعيار ناري أثناء التصوير!.. شاهد

مسلسل لؤلؤ 09 (Custom)

ابنة أحمد زاهر تخطف الأضواء من الفنانة مي عمر في مسلسل لؤلؤ.. شاهد

20180515_031318_3907 (Custom)

تطورات مثيرة في قضية مقتل الفنانة سعاد حسني

Yussuf-shaban (Custom)

بعد غياب 5 سنوات.. يوسف شعبان يعود إلى التمثيل في رمضان 2021