الأربعاء 09-02-2022
الوكيل الاخباري

خبراء وتجار : لمس انخفاض أسعار السلع يستوجب إعادة النظر بضريبتي الدخل والمبيعات

هل يؤثر التوتر بين روسيا وأوكرانيا على مخزون القمح في الأردن؟

توقعات بزيادة رواتب متقاعدي الضمان 4.70 دينار

مختصون: الحديث حول انتهاء كورونا افتراضي وغير مؤكد

الأرصاد تنشر تفاصيل المنخفض الجوي

تعليق الدوام غداً الخميس في الجامعة الهاشمية

الحكومة عن فواتير الكهرباء: لم نرفع الاسعار والتعرفة الجديدة لم تُطبق

التربية: تحويل 7 مدارس إلى التعليم عن بُعد

الاوبئة: كورونا باقٍ معنا ولا مفر من ذلك ويجب توجيه الجهود نحو إجراءات الحماية

الاقتصاد الرقمي: 500 ألف استفسار وردت لسند جو منذ انطلاقه

الأربعاء، 09-02-2022 12:29 م

الفنان صلاح عبدالله ينفي إهانته للنادي الأهلي

image (3)


الوكيل الإخباري - كشف الفنان صلاح عبد الله حقيقة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية، بشأن منشور منسوب إليه ويتضمّن سبّ النادي الأهلي وإهانة جماهيره، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب على حسابه الخاص في "تويتر" قائلاً: "هام جداً جداً... مع أطيب الأماني للأهلي المصري العظيم بالوصول الى النهائي بإذن الله".

اضافة اعلان

 

وأضاف: "في منشور مزيف نشرته صفحة باسم جماهير الزمالك على أساس إنه منشور من صفحتي الرسمية ذات العلامة الزرقاء، وشيّره موقع باسم الفن السابع وأرسله لي صديق عزيز على الواتس مندهشاً: معقولة أنت تكتب كدا؟".

 

وتابع موضحاً: "طبعاً اللي عارفني عارف إني لا يمكن أستعدي جمهور الأهلي ولا يمكن أكتب لفظ إهانة لأي حد ولم ولن أشارك في أي بلبلة أو أي هري وأي محاولة لإثارة الفتن والإشاعات سواء كانت بسوء نية أو حتى بحُسنها".

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة







 




 

 


 

إقرأ ايضا
19-01-21-768252561

شاهد.. أول ظهور وتعليق ليسرا بعد شفائها من كورونا

عمرو-مصطفي-730x438

الموت يفجع عمرو مصطفى

khaligyoun32458

منة جلال تكشف آخر ما قاله الراحل جرير منصور

1631116927_image

ليلى طاهر تخضع لجراحة عاجلة

6190836-868392217

الموت يفجع الفنانة المعتزلة شمس البارودي

2494a260fe

مفاجأة... عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب