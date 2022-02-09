الفنان صلاح عبدالله ينفي إهانته للنادي الأهلي

الوكيل الإخباري - كشف الفنان صلاح عبد الله حقيقة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية، بشأن منشور منسوب إليه ويتضمّن سبّ النادي الأهلي وإهانة جماهيره، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب على حسابه الخاص في "تويتر" قائلاً: "هام جداً جداً... مع أطيب الأماني للأهلي المصري العظيم بالوصول الى النهائي بإذن الله".

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وأضاف: "في منشور مزيف نشرته صفحة باسم جماهير الزمالك على أساس إنه منشور من صفحتي الرسمية ذات العلامة الزرقاء، وشيّره موقع باسم الفن السابع وأرسله لي صديق عزيز على الواتس مندهشاً: معقولة أنت تكتب كدا؟".

وتابع موضحاً: "طبعاً اللي عارفني عارف إني لا يمكن أستعدي جمهور الأهلي ولا يمكن أكتب لفظ إهانة لأي حد ولم ولن أشارك في أي بلبلة أو أي هري وأي محاولة لإثارة الفتن والإشاعات سواء كانت بسوء نية أو حتى بحُسنها".





لها

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