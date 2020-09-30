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الأربعاء، 30-09-2020 11:27 ص

الفنان عادل إمام يساعد متضرّري كورونا.. صورة

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الوكيل الاخباري - أطلق الفنان المصري عادل إمام عبر حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" تحدّياً جديداً لمتابعيه يحمل عنوان "24 ساعة محلّي" ضمن مبادرة "حبا لمحلّي"، موضحاً أن هدف التحدي هو استهلاك المنتجات المحلية لمدة 24 ساعة، لمساعدة أصحاب المشاريع الصغيرة في الأسواق، بعد تضرّرها خلال الفترة الماضية بسبب ظروف فيروس كورونا التي مرت بها البلاد.

ونشر عادل إمام صورة له من فيلم "زهايمر"، وعلّق عليها قائلاً: "كلّ ده جزء من تحدي 24 ساعة محلّي من ضمن مبادرة حبا لمحلّي من فيسبوك، لدعم أصحابنا وأهلنا من ملاّك المشاريع الصغيرة خصوصاً خلال الأوقات اللّي كلّنا بنمرّ بيها".

وأضاف: "أرشّح رامي إمام، إنه يقوم بتحدّي الـ24 ساعة محلّي، وهو التحدّي اللّي يعتمد على إنك تستهلك منتجات محلّية لمدة 24 ساعة وتدعم الأعمال الصغيرة اللّي بتحبّها وتفتخر فيها.

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