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الثلاثاء، 02-03-2021 12:12 م

الفنان عبدالله مشرف يروي قصة دخوله التمثيل بالصدفة.. شاهد

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الوكيل الاخباري - خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، روى الفنان المصري عبد الله مشرف، قصة الصدفة التي قادته لبداية مشواره مع التمثيل.

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وقال مشرف إنه حصل على مجموع 50 في المئة في الثانوية العامة، ولم يجد جامعة تقبله، لكنه كان يحب التمثيل وتقليد الفنانين من صغره، ويمثل لإخوته في البيت، وبعد خروجه من حفل افتتاح مكان اسمه "عمر الخيام"، رأى المعهد العالي للفنون المسرحية في الزمالك، وحضر للمعهد في اليوم التالي، وقابل دكتور هناء عبد الفتاح، الذي أعطاه قطعتي "مونولوج" ليحفظهما ويدخل بهما المعهد.

 


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