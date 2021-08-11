الفنان علي ربيع يحتفل بزفافه بسرية حدادا على وفاة دلال عبدالعزيز

الوكيل الاخباري - كشف برنامج إي تي بالعربي أن الفنان المصري علي ربيع احتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني بسرية تامة وبعيدا عن وسائل الإعلام وذلك بعد يوم من رحيل الفنانة دلال عبد العزيز.

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وأشار البرنامج إلى أن علي ربيع أتم زفافه على فتاة تدعى سلسبيل محمد وأنه شدد على جميع الحضور بعدم الإفصاح عن أي تفاصيل أو نشر أي صور كي لا توجه له الانتقادات لزواجه تزامنا مع وفاة الفنانة دلال عبد العزيز.

وأفادت صحيفة الوطن المصرية نقلا عن مصدر مقرب من علي ربيع بأن موعد الزفاف كان متفق عليه مسبقا وتزامن مع يوم دفن الفنانة دلال عبد العزيز ولم يكن باستطاعته تأجيل الحفل بسبب ظروف الاتفاق.



تجدر الإشارة إلى أن هذه هي الزيجة الثانية للفنان علي ربيع بعد طلاقه بعام من سيدة أنجبت له طفلة.

روسيا اليوم