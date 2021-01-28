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الخميس، 28-01-2021 03:23 م

الفنان فهد الناصر في حالة صحية حرجة وشقيقه يكشف التفاصيل

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الوكيل الاخباري - كشف عبد العزيز الناصر أن شقيقه الملحن الكويتي فهد الناصر لا يزال في العناية المركزة ولم يتماثل بعد للشفاء، مشيراً إلى أن ما يتم تداوله عار تمامًا من الصحة، وقال: "إن كل شخص حر فيما يكتب ولا سلطة لنا عليه، ولكن الحقيقة أن أخي فهد لا يزال يخضع للعلاج المكثف في العناية المركزة بمستشفى الفروانية"، مضيفاً في تصريح لصحيفة الراي الكويتية: "نتمنى خروج فهد الناصر من العناية معافى إلى الجناح ومن ثم إلى المنزل"، لافتاً إلى أن حالة شقيقه في تحسن مستمر، وطالب الجمهور بمواصلة الدعاء له.

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وكان الإعلامي السعودي حسن النجمي قد تحدث في منشور له أن الملحن فهد الناصر خرج من العناية المركزة، وهو يستجيب للعلاج، وأنه وفقًا لمصادره فقد تعرض فهد الناصر إلى نزيف داخلي بعد إجرائه عملية تكميم، لكن عبد العزيز الناصر لم يتطرق لمسألة إجراء شقيقه لعملية تكميم من عدمه حيث لم يتحدث عن طبيعة مرضه لكنه نفى ما تم تدوله.


الفن

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