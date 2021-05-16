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الأحد، 16-05-2021 11:05 ص

الفنان محمد ثروت يستذكر وفاة والده خلال مشهد تمثيلي.. شاهد

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الوكيل الاخباري - استضاف الإعلامي المصري يوسف الحسيني في حلقة أمس (السبت) من برنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية الممثل محمد ثروت، الذي تأثر بشدة أثناء عرض أحد مشاهده في مسلسل "بين السما والأرض".

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وظهر ثروت في هذا المشهد، وهو يتحدث، بشخصية "جلال أبو الوفا" التي أداها في المسلسل، للمحبوسين معه في المصعد عن شعوره بعد وفاة والده، وعن سبب تأثره، قال محمد ثروت: "كلام المشهد كان ثقيلاً جدا وكان يضرب بداخلي، لأنه على الأب عموماً. وهناك جملة معينة حصلت معي فعلاً، كنت كل صباح أبحث عنه لفترة إلى أن صدقت أنه توفي".

 

يذكر أن مسلسل "بين السما والأرض" قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، ويشارك في بطولته هاني سلامة، درة، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد بدير، محمود البزاوي، محمد لطفي، محمد ثروت، يسرا اللوزي، محمود الليثي، نورهان، ندى موسى وعمرو صالح.

 


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