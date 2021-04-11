الفنان محمد رمضان يرد على عمرو أديب!.. فيديو

الوكيل الاخباري - بعد سيل الانتقادات التي وجهها الإعلامي المصري عمرو أديب للفنان محمد رمضان، رد عليه الأخير بمشهد من مسلسله "الأسطورة".



ونشر محمد رمضان مقطعاً من مسلسله الشهير، بعد أن أضاف صوت عمرو على الفيديو وهو يهاجمه في برنامجه بقوله: "يا محمد اللي بنحسبه موسى طلع فرعون"، ليرد عليه بجملته الشهيرة في المسلسل: "بس يا بابا".

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يذكر أن محمد رمضان أثار الجدل خلال اليومين الماضيين بظهوره في أكثر من مقطع فيديو وهو يمسك بأوراق تشبه الدولارات ويلقيها على الأرض وفي حمام السباحة بعد صدور حكم المحكمة الاقتصادية ضده بإلزامه بتعويض قدره ستة ملايين جنيه للطيار أشرف أبو اليسر تعويضاً عما سببه له من أضرار، وهو الأمر الذي استفز الكثير من الجمهور والإعلاميين وبعض الفنانين.



يذكر أن محمد رمضان ينتظر عرض مسلسله "موسى" خلال شهر رمضان المقبل، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة، ويشاركه البطولة سمية الخشاب، رياض الخولي، سيد رجب، عارفة عبد الرسول، عبير صبري، هبة مجدي، صبري فواز، منذر رياحنة، فريدة سيف النصر، حمدي الوزير وتارا عماد.

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