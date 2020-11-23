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الإثنين، 23-11-2020 10:56 م

الفنان محمد رمضان يرد على قرار منعه عن التمثيل

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الوكيل الاخباري - أصدرت نقابة المهن التمثيلية في مصر قراراً بإيقاف صدرو أي تصاريح عمل للفنان محمد رمضان.
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بدوره قال رمضان عبر صفحته على الفيسبوك : "احترم قرار النقابة رغم توضيحي لموقفي في موضوع صورتي مع اسرائيلي واني لا أعلم جنسيته ولو كنت اعلم كنت مؤكد رفضت التصوير 

ثانياً المكان (مطعم) مش حفلة خاصة واشتغل اغاني عربي وانجليزي وفرنسي ولما الاغنية الاسرائيلية اشتغلت مش عارف المفروض كنت اسيب صحابي واجري اعيط في الاسانسير ولا اعمل ايه ؟! 

انا في دولة عربية والموقف جديد علينا يا فندم ورغم توضيحي للسيد النقيب تم إيقافي عن التمثيل في مصر شكراً نقابة المهن التمثيلية .. شكراً شركة الانتاج على إلغاء مسلسلي رمضان القادم .. شكراً جمهوري لعدم دعمكم لي"

 




 

 


 

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