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الأربعاء، 03-08-2022 04:54 م

الفنان هشام المليجي يكشف تفاصيل تعرضه للتسمم

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الوكيل الإخباري-كشف الممثل المصري هشام المليجي عن تعرضه للتسمم، وذلك من خلال حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

وأكد هشام تسممه خلال سفره برفقة أصدقائه، وأكد أن سبب التسمم كان تناول التونة من مطعم عام على أحد الطرقات، حيث قال: "وكتب المليجي قائلاً: "اللي حصلي إني نزلت مستعجل من البيت عشان كنت مسافر مع الأصدقاء فعدّيت اشتريت سندويتش تونة من محطة بنزين ف الطريق... بعدها بساعات تعبت جداً وحسيت بإعياء شديد وأُغمي عليا والحمد لله إني كنت مع صحابي ولما فوقوني قعدت أرجع حوالي 4 ساعات. مبسوط جداً إني مظروتش الدنيا لا في بيت صديقي المضيف ولا عربية صاحبي النظيف، شكراً لأصدقائي اللي أزعجتهم وبوظتلهم اليوم".

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وعلى الأثر هنأه المتابعون على سلامته، وطلبوا منه أن يأخذ الحيطة في المرة القادمة، قبل أن يأكل من أماكن لا يعرفها.

 

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