الفنان وائل رمضان يتعرّض لحادث كاد يودي بحياته.. صور

الوكيل الاخباري - تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لسيارة الفنان السوري وائل رمضان بعد تعرضه لحادث كاد يودي بحياته. وذكر موقع "البيان" أنه أصيب إثر هذا بجروح طفيفة لافتاً إلى أن الحادث نتج عن تعرضه لهجوم من قبل مسلحين مجهولين على الطريق نحو العاصمة اللبنانية بيروت.



ونقل عنه ما قاله لموقع "بوسطة" حيث أشار إلى أنه تعرض لهجوم من 3 مسلحين كانوا يستقلون 3 سيارات. وأضاف أنه تظاهر بأنه فقد الحياة أمامهم حين اقتربوا منه.



وتابع أنهم تركوه إثر هذا وتابعوا طريقهم مشيراً إلى أن الحادث "مخطط له ومقصود" وقال بحسب الموقع: "لولا لطف الله ما كنت حالياً بين عائلتي وأحبتي".

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وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الخبر وأعربوا عن أسفهم لما حدث متمنين للفنان السلامة.

لها