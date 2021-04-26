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الإثنين، 26-04-2021 11:36 ص

الفيديو الأخير للطيّار أشرف أبو اليسر من المستشفى قبل وفاته.. شاهد

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الوكيل الاخباري - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي آخر فيديو للطيار أشرف أبو اليسر قبل وفاته، وسُجّل داخل المستشفى حيث كان يتلقّى العلاج بعد معاناته من وعكة صحية أدت الى وفاته. وبدا أنه يتحدث عن دعوى قضائية قد تكون تلك التي رفعها على الفنان محمد رمضان.

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وأثار الفيديو اهتمام الكثير من المتابعين وتعاطف معه معظم هؤلاء مهاجمين رمضان، وحقق الفيديو على أحد الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" أكثر من 262 ألف مشاهَدة.


ويُشار إلى ان الطيّار رحل عن عالمنا بعد أسابيع قليلة من صدور حكم لصالحه بـ6 ملايين جنيه مصري ضد النجم المصري.

 

وتعود وقائع القضية إلى صورة نشرها محمد رمضان بعدما التقطها داخل كبينة القيادة في الطائرة التي يقودها أبو اليسر، مما أدى إلى وقف الأخير عن العمل وإلى رفع العديد من الدعاوى والتي انتهت آخرها بالحكم الصادر بإلزام محمد رمضان دفع ستة ملايين جنيه تعويضاً له.

 

 


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