الثلاثاء 05-04-2022
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الثلاثاء، 05-04-2022 11:05 ص

الفيديو الأكثر تداولا.. ريم عبدالله تحدث جدلا بتقليدها أحلام

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الوكيل الإخباري - شاركت الممثلة ريم عبدالله في برنامج "ستوديو 22" وقلدت فيه احد المشاهد الفنانة الاماراتية احلام اذ ظهرت في فيديو تم تداوله بكثرة وهي ترتدي ملابس أحلام التي أطلت بها على السجادة الحمراء خلال مهرجان جوي أورد الذي أقيم مؤخرًا في الرياض.

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وقلدت ريم الفنانة أحلام بحركاتها والعقد الطويل الذي ارتدته ثم دارت أمام الكاميرات وبعدها قالت: ” جاتني دوخة .. ثم نادت على زوجها مبارك”. وفي المشهد دخل الممثل حبيب الحبيب متقمصًا دور الفنان فهد الكبيسي، ودخل معها في حديث جانبي خلال التصوير.

 

 

 

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