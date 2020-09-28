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الإثنين، 28-09-2020 10:27 ص

الفيشاوي يسدد لكمة قويّة على وجه رمضان ويسقطه أرضاً.. صورة

أحمد-الفيشاوي-ومحمد-رمضان


الوكيل الإخباري _ شارك الفنان المصري "احمد الفيشاوي" متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "أنستغرام" بوستر اغنيته الجديدة والتي تضمنت رسما كريكاتورياً لهما، إذ بدا الفيشاوي وهو يوجّه لكمة قوية للفنان المصري محمد رمضان على وجهه، ليسقط الأخير أرضاً.

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وارفق الصورة بتعليق قال فيه :"قريباً".

 

جاء ذلك بعد ان سخر رمضان من الفيشاوي بأغنيته الدبابة  والتي قال فيها رمضان : "واخد قراري ولازم أكسب أي فورة، مع اعتذاري للفيشاوي آخره معايا صورة".

 

 

المصدر : الفن 

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