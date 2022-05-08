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الفيلم الاردني الحارة لـ منذر رياحنة يفوز بجائزة الجمهور بمهرجان مالمو - صور و فيديو

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الأحد، 08-05-2022 10:13 م

الفيلم الاردني الحارة لـ منذر رياحنة يفوز بجائزة الجمهور بمهرجان مالمو - صور و فيديو

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الوكيل الاخباري - فاز الفيلم الأردني الحارة لـ منذر رياحنة بجائزة الجمهور في مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد فيما نال تنويه خاص من لجنة التحكيم.
 
وكان مشروع فيلم الحارة قد فاز بجائزة لجنة التحكيم لبرنامج صناعة الأفلام Eastern Promises ضمن فعاليات مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي بالتشيك، وحصل أيضاً على جائزتين من ملتقى القاهرة السينمائي للأفلام الروائية في مرحلة ما بعد الإنتاج ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
 
 كما تلقى الفيلم دعم من صندوق الأردن لدعم الأفلام التابع للهيئة الملكية الأردنية للأفلام، ومؤسسة الدوحة للأفلام (قطر)، ومعمل مهرجان البحر الأحمر السينمائي لتطوير الأفلام (السعودية).
 
وخلال مرحلة التطوير نال مشروع الفيلم مساندة كل من ورشة EAVE للمنتجين، وورشة راوي لكتاب السيناريو، وملتقى دبي السينمائي، ومنتدى سورفند لترويج الأفلام التابع لـصندوق النرويج لدعم سينما الجنوب.
 
تدور أحداث الفيلم في حي تحكمه النميمة والعنف في شرق عمّان، حيث يقوم شاب مخادع بالمستحيل ليكون مع حبيبته، لكن والدتها تقف عائقاً أمام اكتمال قصتهما.

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