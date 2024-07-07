القبض على حسام حبيب ومحامي شيرين يفجر مفاجأة

الوكيل الاخباري-

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في تطور جديد ومثير لأزمة تعدي الفنان حسام حبيب على طليقته المطربة شيرين عبد الوهاب، نجح رجال مباحث القاهرة في ضبط حسام حبيب بمنطقة التجمع.. وكانت النيابة العامة قد حققت في واقعة تعدي حسام على طليقته شيرين عبدالوهاب داخل فيلا بالتجمع الخامس، وأصدرت قراراً بضبطه وإحضاره للتحقيق معه.وكانت شيرين عبدالوهاب قد حررت محضراً اتهمت فيه طليقها حسام حبيب بسرقة دولارات من حقيبتها بعد التعدي عليها، كما اتهمته أيضًا بسرقة تليفونها الخاص موضحة أن سبب الخلاف ملكية استديو.وكان المستشار ياسر قنطوش محامي شيرين عبد الوهاب قد أصدر بياناً نفى فيه كل الأخبار التي تم تداولها عن حدوث صلح بين موكلته وطليقها مؤكداً أن النيابة تحقق في الأمر ولا يوجد أي محاضر صلح تم تحريرها.وكانت شيرين عبدالوهاب قد حررت محضرًا بقسم التجمع الخامس ضد طليقها حسام حبيب بعد التعدي عليها بالضرب داخل فيلا بمنطقة التجمع الخامس.