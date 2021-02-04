القبض على فنان شهير بتهمة قتل ابن عمه

الوكيل الإخباري _ قامت الشرطة الأميركية بإلقاء القبض على مغني الراب الأميركي الشهير سيلينتو بتهمة قتل ابن عمه فريديريك روكس ، ولم يتوضح بعد إذا كان سيلينتو سيوكل محامياً للدفاع عنه .



و نقلاً عن مصادر في الشرطة ، تلقت بلاغاً بالعثور على روكس، 34 عاماً، جثة هامدة في شارع سكني في جورجيا. وتبين أنه تعرض لإصابات بطلقات نارية عدة.



حيث اعتقد المحققين في البدء أن للجريمة صلة بأحد سكان الحي لافتاً إلى أن التحريات أفضت إلى اعتقال النجم واسمه الحقيقي ريكي لامار هوك.

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وسبق وأن تعرض المغني لشخصين باستخدام فأس وأنه تم تجريده منها وإلقاء القبض عليه بحسب ما أفادت شرطة مقاطعة لوس أنجليس .

المصدر : الإمارات نيوز



